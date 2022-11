Lukaku vai falhar duas primeiras jornadas do Mundial

Avançado do Inter pode ainda recuperar para a última jornada, diante da Croácia

Romelu Lukaku vai ser carta fora do baralho para Roberto Martínez nas duas primeiras jornadas do Mundial. O avançado poderá ainda jogar a fase de grupos, mas apenas a última partida.

De acordo com informações da generalidade da imprensa internacional, Lukaku não vai recuperar a tempo dos problemas físicos, falhando os jogos contra Marrocos e Canadá. Mais do que provável, será possível o regresso diante da Croácia, no terceiro derradeiro encontro.

O jogador do Inter de Milão tem vivido uma época marcada pela irregularidade e pelas lesões. Até ao momento, Lukaku soma apenas cinco partidas e 256 minutos com os nerazzurri.