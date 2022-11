Luis Enrique volta a recordar a filha: "Foi um dia especial"

Selecionador espanhol não esqueceu a jovem Xana, que teria cumprido 13 anos no dia em que Espanha e Alemanha empataram a uma bola

Espanha e Alemanha protagonizaram um belo espetáculo dentro de campo, mas o dia 27 de novembro será sempre especial para Luis Enrique por outros motivos. O selecionador espanhol voltou a recordar a filha Xana, que faleceu em 2019 e que faria 13 anos.

"Foi, para mim, um dia especial. Para mim e para a minha família. Há muito tempo que decidimos abordar isto com naturalidade. Não temos a nossa filha fisicamente, mas lembramo-nos dela todos os dias e das possíveis reações que ela teria a tudo o que nos acontece. É assim a vida: procurar a felicidade e saber gerir esses piores momentos", referiu o selecionador, no final do encontro.