Luis Enrique pede desculpa a Sarabia: "Fui muito injusto"

Declarações do selecionador espanhol, no final do encontro com Marrocos, que terminou com a participação de La Roja no Mundial 2022

Luis Enrique fez um mea culpa e pediu desculpa a Pablo Sarabia, antigo jogador do Sporting. O selecionador admitiu que não tomou as melhores opções com o esquerdino, incluindo quando o colocou na partida contra Marrocos apenas para bater grandes penalidades.

"Fui muito injusto com o Pablo Sarabia. Pu-lo só para bater penáltis e criou duas situações em dois segundos. Enganei-me completamente na avaliação do Pablo Sarabia em todo o Mundial. Tenho de tomar decisões continuamente, mas, se fosse agora, de certeza que mudaria essa decisão e tinha dado muitos mais minutos ao Sarabia nesta partida", referiu, no final do encontro com Marrocos.

Lançado na reta final do prolongamento, o jogador do PSG desperdiçou uma grande ocasião no último lance e falhou a primeira de três grandes penalidades que a Espanha não conseguiu converter.