Luis Enrique não sabia o seu nome e agora entrou no radar do Barcelona

O jornal catalão Mundo Deportivo garante esta segunda-feira que o Barcelona pretende contratar Azzedine Ounahi, médio marroquino, já neste mercado de inverno.

Ounahi, de 22 anos, representa os franceses do Angers e após Marrocos ter eliminado a Espanha nos oitavos de final do Mundial'2022, Luis Enrique teceu-lhe largos elogios, apesar de ter admitido não se lembrar do seu nome.

"Fiquei agradavelmente surpreendido com o número 8 [Ounahi], não me consigo lembrar qual é o nome, desculpa. Meu Deus! De onde é que saiu aquele rapaz? Ele joga muito bem", afirmou, em conferência de imprensa.

Avaliado em 3,5 milhões de euros pelo site "Transfermarkt", o médio tem sido uma das grandes revelações do Mundial e apresenta-se como um reforço de baixo custo para o Barcelona, que pretenderá assegurar os seus serviços já no próximo mês, antes que a sua cotação suba ainda mais.