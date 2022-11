Declarações de Luis Enrique, selecionador espanhol, após o Espanha-Alemanha (1-1), partida relativa à segunda jornada do Grupo E do Mundial'2022.

Empate: "Quando eu rever o jogo, certamente vou gostar ainda mais dele do que agora. Nas duas primeiras jornada disseram que vamos ser líderes e que apenas dependemos de nós, e isso vale até que aconteça um empate. Se me dissessem que ia ser este o resultado antes do jogo, assinava por baixo".

O que faltou para a vitória? "A primeira parte foi melhor, mas faltou-nos confiança ao longo do jogo, precisávamos de acreditar que podíamos fazer mais danos à Alemanha. Eles arriscaram tudo e nós não conseguimos controlar o jogo, ficou muito aberto. Eles fizeram com que perdêssemos a bola, mas a equipa tem sido ambiciosa e ficarei satisfeito quando vir o jogo amanhã".

Golo da Alemanha: "O erro aconteceu na saída de bola, foi um erro que não costumamos cometer... Nós tentamos evitar que os erros aconteçam mas isto é futebol".

O que mais gostou? "Gostei da atitude que tivemos e da intenção de pegarmos no jogo e não inventarmos. Vamos para o último jogo sem inventar e vamos ganhar, para ficarmos em primeiro no grupo".

Como está a confiança da equipa? "Somos líderes, imaginem o resto. Temos a máximo confiança naquilo que fazemos e na forma como o fazemos".