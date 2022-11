Luis Enrique e a estreia de Espanha: "As dúvidas que tenho não são físicas nem táticas"

Declarações de Luis Enrique, selecionador espanhol, em conferência de imprensa de antevisão à estreia no Mundial de 2022, diante da Costa Rica, que está marcada para quarta-feira, às 16h00.

Costa Rica: "Nós damos informações aos jogadores sobre o adversário no dia de jogo. É nesse dia que analisamos. Durante a semana, já trabalhamos focados no adversário, mas só damos a informação no dia. Temos respeito máximo pela Costa Rica. Quando me enganei [sobre a sua localização geográfica], cometi um erro, talvez de estúpido. Peço desculpa sem qualquer problema".

Como está o estado anímico da Espanha? "O líder da seleção tem de ser o selecionador, porque sou eu que decido quem joga e quando jogamos... Sou um líder que dá soluções à equipa e, animicamente, estou perfeito, muito tranquilo e à espera de fazer o último treino. Desejamos trazer alegria na nossa estreia".

Objetivos no Mundial: "O objetivo é chegar até à final, mas todas as seleções querem o mesmo. Temos de acreditar naquilo que fazemos".

Questão emocional da estreia num Mundial: "Lido com isso de forma natural. Está claro que vai ser um momento especial e acredito que o facto de termos estado concentrados tão pouco tempo nos vai beneficiar. Com duas ou três semanas, creio que se acumula demasiada energia. Temos a energia perfeita e acho que estamos no ponto para arrancar imediatamente".

Dúvidas no onze titular? "As dúvidas que tenho não são por questões físicas nem táticas. Tenho dúvidas por causa do nível que os jogadores têm mostrado. Os treinos têm sido espetaculares, estamos a treinar num nível de intensidade que nos vai facilitar os jogos que comecemos bem. Eu escolho os jogadores consoante o sentimento que tenho, vou tomar uma decisão amanhã e em função do rival".