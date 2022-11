Luis Enrique decide sexta-feira se "risca" Gayà

Lateral esquerdo sofreu uma entorse no treino de quarta-feira e pode ficar de fora, pelo menos, de uma semana a dez dias. Balde, Marcos Alonso e Cucurella são as principais alternativas

O defesa-esquerdo da Espanha José Luis Gayà sofreu uma lesão no tornozelo direito no treino de quarta-feira e Luis Enrique admitiu que só ao chegar ao Catar, na sexta-feira, vai tomar uma decisão sobre a continuidade do canhoto.

"Hipótese diagnosticada de estiramento lateral de baixo grau no tornozelo direito. Pendente de ressonância magnética", informou a federação espanhola na noite de quarta-feira. O jogador terá de parar de sete a dez dias, o que significa que falha pelo menos o jogo com a Costa Rica, mas tem também o desafio com a Alemanha em risco.

Esta quinta-feira, após a goleada à Jordânia, Luis Enrique assumiu que pode ter de agir e chamar um substituto: "É o tema delicado e duro deste momento. A informação pertence ao jogador e aos médicos. Amanhã tomaremos uma decisão e anunciaremos quando estiver clarificado. É uma pena o que lhe aconteceu, porque foi numa ação fortuita, uma escorregadela."

No encontro com a Jordânia, Luis Enrique testou o central canhoto Laporte na posição de Gayà. O jornal marca já fala das alternativas: Baldé e Marcos Alonso (os dois do Barcelona) e Cucurella (do Chelsea). Este trio estava na pré-convocatória de 55 jogadores que a Espanha entregou à FIFA.

A Espanha está no Grupo E, com Costa Rica, Alemanha e Japão.