Luís Enrique dá os seus favoritos no Catar na estreia como streamer, sem Portugal

Selecionador da Espanha deixa Portugal de fora do... top-8 de favoritos

O selecionador de Espanha, Luis Enrique, começou hoje a sua aventura como streamer, que vai levar a cabo durante o Mundial, e na primeira intervenção aceitou responder à pergunta dos internautas que quiseram saber quais os seus cinco favoritos no Catar.

"Cinco favoritos? Claro que me 'queimo'. Pego no ranking de seleções e a partir daí, Brasil e Argentina ninguém no mundo do futebol os elimina, depois os de sempre. França que é a campeão do Mundo, a Alemanha porque não ninguém que possa dizer que não é favorita. A Espanha. A Inglaterra. Atrevo-me a dizer que os Países Baixos como surpresa e não sei se há mais alguma... E a Bélgica está sempre por aí. Não sou muito original", afirmou.

Sem qualquer menção para Portugal, Luis Enrique deu a conhecer não só seu top-5, como o top-8.