Luis Enrique chama 26 para o Catar. Veja os escolhidos para a seleção de Espanha

Luis Enrique anunciou lista para o Catar. Sergio Ramos, Thiago e Kepa foram alguns dos nomes riscados. "Portugueses" Porro, Grimaldo e Abel Ruiz ficam de fora, também, ao contrário de Ansu Fati, que era uma das principais dúvidas

Luis Enrique, selecionador espanhol, anunciou esta sexta-feira os 26 convocados para o Mundial do Catar.

Numa lista só com um avançado, destaque para as ausências de Sergio Ramos, Thiago ou Kepa e para as presenças de Pino, Raya ou Ansu Fati, que era uma das principais dúvidas, à partida.

Fati, de 20 anos, não joga pela seleção espanhola desde outubro de 2020, quando cumpriu a quarta internacionalização na derrota por 1-0 ante a Ucrânia, para a Liga das Nações, devido a várias lesões, mas o desempenho no início da época 2022/23 parece ter convencido Luis Enrique.

O avançado do Barcelona, o jogador mais jovem a marcar pela seleção espanhola, aos 17 anos, tem a companhia de outros dois talentos do clube catalão, os médios Gavi, de 18 anos, e Pedri, de 19, mas Luis Enrique não abdicou de alguns jogadores mais veteranos.

Os defesas Azpilicueta e Jordi Alba, ambos de 33 anos, e o médio Busquets, de 34 anos, oferecem a experiência necessária a uma equipa que aposta na juventude, com destaque, além do trio do "Barça", para os defesas Eric Garcia (21 anos) e Hugo Guillamon (22) e os avançados Yéremy Pino (20), Nico Williams (20) e Ferrán Torres (22).

Os "portugueses" Pedro Porro, Grimaldo e Abel Ruiz ficam de fora.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Unai Simón, Robert Sánchez e David Raya.

Defesas: Dani Carvajal, Azpilicueta, Eric García, Hugo Guillamón, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba e José Gayà.

Médios: Busquets, Rodri, Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri e Koke.

Avançados: Ferran Torres, Nico Williams, Yeremy Pino, Álvaro Morata, Marco Asensio, Pablo Sarabia, Dani Olmo e Ansu Fati.