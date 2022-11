Luis Enrique após a goleada: "O elogio debilita, não vamos relaxar"

Declarações de Luis Enrique após a goleada por 7-0 à Costa Rica, na primeira jornada do Grupo E

Análise: "Foi um jogo muito especial. Saiu redondo. Costuma custar o início das competições, mas estivemos muito bem. Foi uma vitória importante. Quando as coisas saem assim, o futebol é maravilhoso. Fomos excecionais no controlo de bola e na finalização, com a mesma filosofia que a seleção tem há anos. Fomos excecionais na pressão. Gostei do domínio total."

Calar críticos: "O meu objetivo é esse. O meu trabalho é melhorar a equipa e conseguir a qualificação. O resto faz parte do cenário."

Fartura de golos e goleadores: "Li que havia falta de golo. Não temos uma referência goleadora clara, mas temos muitos jogadores que marcam golos. O elogio debilita e não vamos cair nisso, mas todos os que percebem de futebol sabem que somos um adversário complicado."

O que mais gostou: "Gostei de toda a equipa. A ideia era que tocassem muito a bola e depois apareceram os jogadores com qualidade. E a atitude defensiva foi bestial."

Mentalidade: "Temos de trabalhar a cabeça. Foi fundamental para os jogadores não saírem excitados. Agora vamos trabalhar para outra coisa, pois já vos aviso que esta equipa não vai relaxar. A Alemanha pode ganhar-nos porque é uma potência, mas vamos jogar da mesma forma. Podem ganhar-nos, mas não será por relaxamento."