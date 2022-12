Luís Castro não tem dúvidas quanto ao melhor jogador do Mundial: "Os números que ele tem..."

Técnico português escolhe Messi como o MVP do torneio. Destaca os golos, as assistências e a importância que o jogador tem na manobra ofensiva da Argentina

Para Luís Castro não há dúvidas: o melhor jogador do Mundial é Lionel Messi. Para o técnico português, o argentino está a ser o jogador mais valioso nos relvados do Catar.

"Se Messi é o melhor jogador do Mundial? Acho que é o grande jogador do Mundial. Olhamos para o Mundial e não imaginamos que um jogador da ideia dele... Embora seja o Messi, olhamos para ele em perda, está a chegar ao fim. E ele dá uma resposta em ganho. Os números que ele tem e a forma decisiva como tem estado dizem isso. Falar da Argentina e não falar de Messi, não existe", referiu o treinador do Botafogo, que tem cumprido a missão de comentador no Mundial do Catar.