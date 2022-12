Luís Castro "arrasa" Roy Keane: "Todos sabemos que aquilo não é desrespeito para ninguém"

Treinador português do Botafogo criticou as declarações de Roy Keane, antigo internacional irlandês, sobre as danças dos jogadores brasileiros no jogo com a Coreia do Sul.

Luís Castro, treinador português do Botafogo, criticou na segunda-feira as declarações de Roy Keane, antigo internacional irlandês, sobre as danças dos jogadores brasileiros nos festejos dos golos da vitória sobre a Coreia do Sul (4-1), em jogo dos oitavos de final do Mundial. De recordar que a antiga figura do Manchester United considerou as celebrações desrespeitosas.

"O Roy Keane não percebe a cultura do futebol brasileiro. Não percebe a seleção brasileira. Então, pronuncia-se de forma deselegante em função daquilo que aconteceu hoje. Todos nós sabemos que aquilo não é desrespeito para ninguém. A comemoração dos jogadores não é desrespeito para ninguém. O que mostra ali é uma grande união entre treinador e jogadores. E um conjunto de sinergias que podem catapultar uma seleção para grandes conquistas", começou por dizer em declarações no canal brasileiro "sportv", antes de comentar o envolvimento do selecionador Tite nas comemorações.

"Eu ficaria muito admirado se Tite ficasse quieto no seu lugar, não comemorasse o golo e os jogadores não passassem qualquer confiança. Aí era todo o povo brasileiro a estar preocupado com o que acontece na seleção. Agora, isso [a comemoração com a dança] deixa muito otimistas todos aqueles que gostam da seleção brasileira", disse, voltando depois a falar de Roy Keane.

"O Roy Keane não entende a cultura do país. E quando nós somos treinadores ou quando chego ao Brasil, a um país, a primeira coisa que eu tento entender é a cultura do Botafogo, a cultura do futebol no Brasil, para me adaptar o mais rapidamente possível. Quando cheguei ao Médio Oriente fiz o mesmo, quando cheguei ao Shakhtar (da Ucrânia) fiz o mesmo. É algo que não deve preocupar o mundo do futebol, porque o Roy Keane já nos habituou a declarações deselegantes. E até muito arrogantes. Portanto, é muito do que ele já tem feito ao longo da sua carreira", concluiu.