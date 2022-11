Louis Van Gaal: "Não entendo algumas críticas que têm sido feitas"

Declarações do selecionador Louis van Gaal no final do encontro Países Baixos-Catar (2-0), da terceira jornada do Grupo A do Mundial de 2022, disputado em Al Khor

Sobre o jogo: "Com bola, estivemos bem melhor do que no jogo com o Equador. Penso que a entrada do Memphis Depay para a equipa titular teve esse efeito. Ele está nos dois golos. Já não temos jogadores lesionados e isso deixa-me muito feliz."

Críticas: "Chegamos aos oitavos de final confiantes e motivados. O primeiro objetivo neste Mundial era ganhar o grupo e isso foi alcançado. Não entendo algumas críticas que têm sido feitas sobre o nosso jogo. O importante é progredir e continuar em prova o mais tempo possível"."