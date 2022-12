Lloris, guarda-redes da França, deixa Neuer para trás e atinge mais um recorde

Passa a ser o guarda-redes com mais jogos realizados em Mundiais.

O francês Hugo Lloris tornou-se no guarda-redes com mais jogos disputados em campeonatos do Mundo de futebol, com um total de 20, ao ser titular na final frente à Argentina, no Catar.

Lloris, que este mês completará 36 anos, superou assim Manuel Neuer, que viu a Alemanha sair prematuramente da competição, logo na fase de grupos, somando atualmente 19 partidas.

Este é mais um recorde para o capitão gaulês, uma vez que nos quartos de final se tornou no futebolista mais internacional de sempre pelo seu país, superando Lilian Thuram e atingindo os 145 jogos nesta final.

O guarda-redes, que alinha nos ingleses do Tottenham, disputa a sua quarta fase final, tendo falhado somente um desafio, na fase de grupos, no Catar'2022 e Rússia'2018, que culminou no segundo título dos azuis, depois da estreia em 1998, em casa.

De igual modo, jogou três na África do Sul'2010, onde a seleção não passou a fase de grupos, cinco no Brasil'2014, em que a sua equipa caiu nos "quartos".

O pódio fica completo com o brasileiro Cláudio Taffarel e o alemão Josef Maier, ambos com 18.