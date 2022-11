Lionel Messi alcança cifras do ídolo Diego Armando Maradona

O jogador do Paris Saint-Germain igualou o eterno "El Pibe de Oro" no número de jogos disputados e golos marcados em Mundiais.

Lionel Messi apontou, este sábado, o primeiro golo da Argentina na vitória diante do México, por 2-0. Desta forma, o camisola 10 da seleção das pampas chegou ao segundo tento no Mundial do Catar.

No entanto, frente à turma mexicana, o jogador nascido em Rosário também alcançou as cifras de Diego Armando Maradona, seu ídolo, em Campeonatos do Mundo. O atacante do Paris Saint-Germain somou o 21º jogo da conta pessoal no certame intercontinental, bem como marcou o oitavo golo na prova, igualando os números do "Pelusa".

Somente Gabriel Batistuta, com uma dezena de remates certeiros em fases finais de Mundiais (quatro no EUA"1994, cinco no França"1998 e um no Coreia / Japão, em 2002), está à frente do futebolista de 35 anos, que conquistou a Bola de Ouro por sete vezes. Em termos globais, Lionel Messi tem 93 golos em 167 internacionalizações A.