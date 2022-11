Lewandowski lidera a armada polaca no Mundial: eis os convocados

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Foram esta quinta-feira anunciados os 26 jogadores que vão representar a Polónia no Mundial do Catar.

Robert Lewandowski, sem qualquer surpresa, encabeça a lista de convocados da Polónia para o Mundial do Catar, apresentada esta quinta-feira. O avançado do Barcelona é o nome mais sonante dos 26 escolhidos pelo selecionador Czeslaw Michniewicz.

Numa convocatória recheada de nomes experientes, o selecionador tem na base da equipa jogadores como o guarda-redes Wojciech Szczesny (Juventus), o defesa Jan Bednarek (Aston Villa), o médio Piotr Zielinski (Nápoles) ou o avançado Arkardiusz Milik (Juventus). Nicola Zalewski, um dos valores emergentes do futebol polaco, que brilha na Roma de Mourinho, está igualmente convocado.

A Polónia integra o Grupo C do Mundial, com México, Arábia Saudita e Argentina.

Lista de 26 convocados:

- Guarda-redes: Wojciech Szczesny (Juventus, Ita), Bartlomiej Dragowski (Fiorentina, Ita) e Lukasz Skorupsi (Bolonha, Ita).

- Defesas: Jan Bednarek (Aston Villa, Ing), Jakub Kiwior (Spezia, Ita), Kamil Glik (Benevento, Ita), Bartosz Bereszynski (Sampdoria, Ita), Robert Gumny (Augsburgo, Ale), Matthew Cash (Aston Villa, Ing), Artur Jedrzejczyk (Legia Varsóvia), Mateusz Wieteska (Clermont Foot, Fra) e Nicola Zalewski (Roma, Ita).

- Médios: Krystian Bielik (Birmingham, Ing), Przemyslaw Frankowski (Lens, Fra), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Jakub Kamisnki (Wolfsburgo, Ale), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab, Ara), Michal Skoras (Lech Poznan), Sebastian Szymanski (Feyenoord, Hol), Damian Szymanski (AEK Atenas, Gre), Piotr Zielinski (Nápoles, Ita) e Szymon Zurkowski (Fiorentina, Ita).

- Avançados: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Arkardiusz Milik (Juventus, Ita), Krzysztof Piatek (Salernitana, Ita) e Karol Swiderski (Charlotte FC, EUA).