Lewandowski desvaloriza derrota: "Ninguém vai lembrar-se de como disputámos..."

Redação com Lusa

Declarações de Robert Lewandowski, avançado polaco, após o Polónia-Argentina (0-2), partida relativa à terceira jornada do Grupo C do Mundial'2022.

Derrota: "Não era um jogo para um goleador como eu, mas já sabia que ia ser assim".

Apuramento para os oitavos de final: "Para mim, para a equipa da Polónia, e tendo em conta as nossas possibilidades, este apuramento é um sucesso".

Exibição contra a Argentina não vai deixar saudades... "Ninguém vai lembrar-se da forma como disputámos este jogo. O importante é estarmos prontos contra a França".