Lesionado, Neymar ficou no hotel a ver o Brasil-Suíça

Craque brasileiro está a contas com uma lesão ligamentar no tornozelo direito. Falhará os encontros contra Suíça e Camarões, pelo menos

Neymar Jr não se deslocou com o resto da comitiva ao estádio 974 para o Brasil-Suíça. A figura da seleção canarinha ficou a recuperar no hotel.

A contas com uma lesão ligamentar no tornozelo direito, Neymar decidiu ficar com um membro da equipa médica do Brasil, no hotel onde a seleção está hospedada. Falhará os encontros contra Suíça e Camarões, pelo menos.