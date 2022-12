"Lautaro Martínez tem levado injeções por causa das dores no tornozelo"

Agente revelou que o avançado argentino tem jogado no Mundial'2022 enquanto sofre de lesão.

Lautaro Martínez, avançado da Argentina, tem jogado no Mundial'2022 enquanto lida com dores no tornozelo.

Quem o garante é o próprio agente do jogador, Alejandro Camacho, que revelou à rádio La Red que o dianteiro tem levado injeções para conseguir aguentar com as dores.

"Ele está a trabalhar arduamente para que a dor desapareça. Mal isso aconteça, ele vai voar em campo. Martínez é um jogador de topo e é muito forte mentalmente. Os golos que lhe foram anulados contra a Arábia Saudita foram momentos difíceis para ele", afirmou o representante.

Lautaro Martínez ainda espera pelo primeiro golo neste Mundial'2022, após quatro jogos, tendo nova oportunidade para o fazer na sexta-feira (19h00), diante dos Países Baixos, nos quartos de final.