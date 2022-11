Lautaro Martínez explica surpresa saudita: "Cometemos erros na segunda parte"

O avançado admitiu que a Argentina cometeu erros fatais na segunda parte do jogo com a Arábia Saudita.

A Argentina foi surpreendida pela Arábia Saudita esta terça-feira, na estreia no Mundial de 2022, tendo sido derrotada por 2-1. Após um golo inaugural de Lionel Messi, de grande penalidade, aos dez minutos, a reviravolta saudita aconteceu com dois golos praticamente seguidos (48' Al Shehri; 53' Al Dawsari).

Ora, após a partida, o avançado Lautaro Martínez admitiu que a seleção "albiceleste" cometeu erros fatais na segunda parte, que ditaram a surpresa da nação do Médio Oriente, mas descartou atirar a toalha ao chão.

"Enfrentámos um adversário difícil e cometemos erros na segunda parte. Na primeira parte devíamos ter marcado mais do que um golo, mas isto é o Mundial. Agora temos de descansar e pensar nos jogos que aí vêm, vão ser duas finais", apontou.

A Argentina volta a entrar em campo no sábado, diante do México (19h00), e termina a participação na fase de grupos do Mundial frente à Polónia, no dia 30 de novembro (19h00).