Laporte elogia Espanha e revela: "Não gosto de ver futebol"

Defesa do Manchester City diz que nem sabe as horas dos jogos um dia antes. Futebolisticamente, não vê ninguém melhor do que a Espanha, até ao momento

Aymeric Laporte joga no Manchester City e é opção regular na seleção espanhola, mas nem por isso gosta de futebol. O central admitiu que não é, propriamente, o maior adepto do desporto-rei e deu exemplos para o demonstrar.

"Eu não sou viciado em futebol. Sinceramente, não gosto de ver jogos de futebol. Nem sequer observei as equipas, nem fiz as previsões, nem fiz nada. Que cruzámos com o grupo F? Eu não fazia ideia. Sinceramente, quando jogo com o Manchester City, nem sequer sei a que horas começam os jogos. A minha família telefona-me e diz: a que horas, amanhã? Não sei", referiu, em entrevista ao The Guardian.

Sobre a seleção espanhola, Laporte só tem coisas boas a dizer. Para o defesa, não há ninguém a jogar melhor nos relvados do Catar, nos últimos dias.

"Em termos de jogo, honestamente, não tenho visto ninguém melhor. Individualmente, há muitas equipas com grandes jogadores, mas, em termos de futebol, em termos de jogo, há muito poucos como nós", explicou.