"Lance de Taremi? Falar disso não faz sentido e diminui a dignidade das coisas"

Num dos últimos lances do Irão-Estados Unidos (0-1), Mehdi Taremi ficou a pedir grande penalidade devido a uma alegada carga nas costas dentro da grande área norte-americana. Após o jogo, Carlos Queiroz recusou abordar o lance, considerando que diminui o mérito da passagem norte-americana aos oitavos do Mundial.

O Irão, treinado por Carlos Queiroz, perdeu esta terça-feira por 0-1 frente ao Estados Unidos, em jogo da terceira jornada do Grupo B do Mundial'2022, e foi eliminado do torneio.

Após a partida, que ditou a qualificação dos norte-americanos para os oitavos de final, o treinador português foi questionado sobre um dos últimos lances da partida, em que o Mehdi Taremi, avançado iraniano do FC Porto, pediu grande penalidade devido a uma suposta carga na costas dentro da grande área.

"Não vou pronunciar-me por duas razões. Ainda não vi com detalhe a carga que aconteceu e acho que, depois da qualificação dos Estados Unidos, estar a falar desses lances não faz sentido e diminui a dignidade das coisas. Já passámos por situações mais difíceis em 2014 e 2018 e a vida continua. Este jogo tem uma coisa maravilhosa que é haver mais jogos para jogar", respondeu o selecionador iraniano.

Nos oitavos de final do Mundial, os Estados Unidos vão defrontar os Países Baixos, que terminaram o Grupo A no primeiro lugar, ao passo que a Inglaterra, que venceu hoje o País de Gales por 3-0, vai medir forças com o Senegal.