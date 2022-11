Lainez foi cortado do Mundial: "O que ele fez é digno de agradecimento"

Tata Martino, selecionador do México, agradeceu ao bracarense por se juntar à concentração

O selecionador do México, Tata Martino, falou à Imprensa na antevisão do último amigável antes do Mundial, contra a Suécia, e deixou palavras de agradecimento aos jogadores que cortou da lista final, entre eles Diego Lainez, do Braga.

"Só vou falar dos 26 que vão ao Mundial, dos outros quatro, o meu profundo agradecimento pelo que fizeram, como Jesús Angulo e Erick Sánchez, de integrar-se, quase no início de tudo isto, e lutar sabendo que tinham poucas possibilidades, O de Santiago Giménez e Diego Lainez de virem, mesmo sabendo que estavam fora da lista, é digno de agradecimento", afirmou o treinador argentino.

Tata Martino também explicou a chamada de Raúl Jiménez, ex-Benfica, apesar das dúvidas sobre a sua condição física: "Decidimos de acordo com a sua evolução. Amanhã vai ter minutos, a resposta em treino foi boa."

O México está no Grupo C, com Polónia, Argentina e Arábia Saudita.