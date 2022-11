Lage e o Mundial: "Temos um treinador experiente e talento em todas as posições"

Redação com Lusa

Bruno Lage esteve esta quarta-feira na Web Summit, em Lisboa

Sobre o Mundial'2022, a realizar-se no Catar entre 20 de novembro e 12 de dezembro, a meio da temporada, Bruno Lage considera que "será bom para a região", mas "muda muito a dinâmica dos calendários" e não acredita que volte a acontecer num inverno, com o desempenho da seleção portuguesa a depender do momento dos futebolistas.

"Há sempre surpresas e Portugal pode ser uma delas. Temos um treinador experiente e talento em todas as posições. Depende de como a equipa e os jogadores chegam naquele momento. Temos de acreditar que podemos ganhar, mas é preciso gerir as expectativas. No entanto, temos tudo nas mãos para fazer um bom Mundial", opinou.

A sétima edição da Web Summit arrancou em Lisboa na terça-feira e termina na sexta-feira, contando com mais de 70 000 participantes, 2 630 startups e empresas, 1 120 investidores e 1 040 oradores.

A cimeira tecnológica, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se na zona do Parque das Nações em Lisboa em 2016 e vai manter-se na capital portuguesa até 2028.