Kyle Walker é baixa na Inglaterra na estreia contra o Irão

Lateral inglês, segundo a Sky Sports, não pode jogar na segunda-feira

Uma lesão nos adutores quase tirou Kyle Walker do Mundial do Catar e, agora, vai mesmo impedir que o lateral da Inglaterra participe no jogo de estreia dos britânicos contra o Irão, na segunda-feira, segundo informa a Sky Sports.

O defesa de 32 anos não joga desde 2 de outubro, contra o rival Manchester United.

A Inglaterra está no Grupo B, com Irão, Estados Unidos e País de Gales.

