Kimpembe brinca com Guendouzi, ausente em fotografia da seleção francesa: "Onde estás?"

Jogadores da seleção francesa a competir no Mundial'2022 tiraram uma fotografia de grupo em que aparecem vestidos com a camisola do clube de formação. Mas Guendouzi não apareceu e não Kimpembe pôs "lenha na fogueira".

Os internacionais franceses presentes no Mundial'2022 foram desafiados a vestir as camisolas do primeiro clube federado pelo qual atuaram. O repto era simples: o regresso às origens.

Todos os comandados por Didier Deschamps responderam ao desafio, com a exceção de Mattéo Guendouzi, médio de 23 anos, atualmente ao serviço do Marselha, que teve como primeiro clube o PSG. E foi precisamente por esse motivo, a grande rivalidade entre os dois emblemas, que explica o porquê de tal ter acontecido.

De forma a não criar polémicas desnecessárias, o jogador e a Federação Francesa de Futebol decidiram que o médio não iria aparecer na fotografia de grupo. Esta ideia já surgiu há bastante tempo e a Federação gaulesa, ainda antes do início do Campeonato do Mundo, contactou todos os clubes em causa para que enviassem camisolas para os jogadores da seleção vestirem.

Ainda assim, Presnel Kimpembe, defesa-central do PSG que falhou o Mundial'2022 por lesão, quis brincar com o companheiro de seleção e escreveu um comentário à fotografia na rede social Instagram: "Onde estás, Mattéo Guendouzi?", questionou com "emojis" de riso.