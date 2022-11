Keane e a polémica braçadeira arco-íris: "Podiam arriscar o amarelo"

Antigo médio explicou o ponto de vista e lamenta que capitães de Inglaterra e Gales não tenham levado à medida para o campo.

Roy Keane foi mais uma das vozes a comentar a questão do uso da braçadeira com as cores da LGBT. A FIFA ameaçou castigos a quem a usasse e as federações recuaram, algo que irritou o antigo médio do Manchester United.

"Os jogadores podiam arriscar o amarelo. Teria sido uma boa atitude. Se apanhas um cartão no primeiro jogo, vais para o segundo e não usas porque não queres ficar castigado. Foi um grande erro não usar a braçadeira. Se é isso que acreditam, deviam ter ido em frente", afirmou, em declarações à comunicação social inglesa.