Kanté falha Mundial do Catar, Reece James em risco

Depois das dúvidas sobre Di Maria e Dybala, os dois da Argentina, agora são a França e a Inglaterra em maus lençóis

A França já tem uma baixa confirmada para o Mundial do Catar: N'Golo Kanté, médio do Chelsea, ressentiu-se da lesão nos isquiotibiais durante um treino durante esta semana e o L'Équipe anunciar que não estará em condições a tempo do Mundial que começa no dia 20 de novembro. Esta época ainda só fez dois jogos pelos ingleses.

E em dúvida está outro jogador para o Mundial, o inglês Reece James, também do Chelsea, que se lesionou no joelho contra o Milan, na Champions. James ainda vai fazer exames médicos, mas está em dúvida para o certame que se realiza no Catar.