Jovem promessa da Roma recusou ida ao Mundial'2022

Selecionador da Austrália tentou convencer Cristian Volpato até à última.

Cristian Volpato, uma das esperanças para o futuro da Roma de José Mourinho e com dupla nacionalidade (australiana e italiana), recusou a ida ao Mundial'2022. Quem o confirmou foi mesmo o selecionador australiano, Graham Arnold, que tentou convencer o jogador até à última.

"Até à noite de ontem tentei convencê-lo para que fizesse parte da equipa, falei com Cristian [Volpato] três vezes. Disse-me que queria pensar falando com as suas pessoas mais próximas e decidiu recusar. Foi a sua decisão, está bem assim", afirmou Arnold em conferência de Imprensa, esta terça-feira.

Francesco Totti é o agente de Volpato, que tem como sonho imitar o seu caminho: ser figura importante da Roma e da seleção italiana. O jogador de 18 anos já representou mesmo as formações sub-19 e sub-20 de Itália.