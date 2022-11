José Manuel Constantino recusou convite para assistir ao Mundial'2022

Após a gala de Celebração Olímpica de 2022, em Lisboa, e da vitória de Portugal por 4-0 frente à Nigéria, no último jogo antes do Mundial, o líder do organismo olímpico justificou a recusa com o desrespeito do Catar pelos direitos humanos.

O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Constantino, desejou esta quinta-feira felicidades à seleção portuguesa no Mundial'2022, a disputar a partir de domingo no Catar, salientando ter recusado um convite para estar presente.

"Espero que a competição decorra bem, do ponto vista desportivo e especialmente para Portugal. O presidente do Comité Olímpico do Qatar convidou vários presidentes de comités olímpicos para estarem presentes, mas eu declinei o convite", afirmou José Manuel Constantino.

Após a gala de Celebração Olímpica de 2022, em Lisboa, e da vitória da equipa das quinas por 4-0 frente à Nigéria, no último jogo antes do Campeonato do Mundo, o líder do organismo olímpico justificou a recusa com o desrespeito pelos direitos humanos e à forma como a competição foi atribuída ao país.

"Entendo que as questões de natureza desportiva estão salvaguardadas, mas há questões de natureza diplomática e política que não podem ser ignoradas e tem a ver com as circunstâncias como a prova foi atribuída ao Catar, as circunstâncias da construção dos estádios e todos os problemas que envolveram e as questões relativas aos direitos humanos. Agradecendo, naturalmente, o convite, não me sentiria bem estar presente nestas condições", sublinhou.

A 22.ª edição do Mundial de futebol vai ser disputada no Catar, entre domingo e 18 de dezembro, com Portugal a defrontar Gana, na próxima quinta-feira, Uruguai, quatro dias depois, antes de enfrentar a Coreia do Sul, de Paulo Bento, a 2 de dezembro, para o Grupo H.