Jornalistas dinamarqueses impedidos de filmar por autoridades do Catar

Rasmus Tantholdt denunciou caso nas redes sociais. Repórter de imagem foi mesmo ameaçado por seguranças particulares

Continuam os casos polémicos no Mundial do Catar, ainda antes de a competição arrancar. Desta vez, jornalistas dinamarqueses foram impedidos de filmar e, até, ameaçados por seguranças.

Rasmus Tantholdt reportava em direto quando um trio de seguranças apareceu para impedir filmagens e, até, ameaçar os jornalistas de destruição do equipamento. A situação foi denunciada nas redes sociais.

Leia também Seleção O momento entre Ronaldo e Cancelo que está a dar que falar nas redes sociais Cristiano Ronaldo dirigiu-se a João Cancelo durante o treino da Seleção Nacional desta terça-feira, e a reação do jogador do Manchester City está a dar muito que falar. Ora veja o momento, no vídeo abaixo:

O mesmo jornalista garantiu, ainda assim, que recebeu um pedido de desculpa posterior dos responsáveis de segurança do Campeonato do Mundo. Ficam para a história, ainda assim, as imagens lamentáveis.