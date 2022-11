Jornalista é assaltada no Catar e fica incrédula com questão feita pela polícia

Dominique Metzger ficou sem a carteira e foi questionada sobre a pena que pretendia para o ladrão, quando este fosse apanhado.

Dominique Metzger é uma de muitos jornalistas que cobrem o Mundial do Catar e já esteve envolvida numa situação alarmante, mas também insólita. A argentina foi assaltado em pleno direto e depois contou o sucedido quando foi participar o furto.

"Bem, a experiência no Catar: acabam de me roubar a carteira quando estávamos a fazer a transmissão ao vivo. Estou na polícia e mandaram-me para aqui fazer a denúncia, porque me garantem que está tudo vigiado e que vão encontrar a carteira com os meus documentos, dinheiro, cartões, que é obviamente o que mais me preocupa", disse ao canal TN.

"Não me apercebi do roubo. Num determinado momento estávamos com umas pessoas e talvez tenha sido aí. Quando ia tirar a carteira para comprar uma água, dei-me conta", prosseguiu.

O contacto com as forças policiais, segundo disse, foi fora do comum. "Que queres que faça a Justiça perante isto? Porque nós vamos encontrá-lo, há câmaras de alta definição em todo o lado", lembrou. "Eu pensei que tinha percebido mal a tradução, mas não: insistiam em perguntar-me que pena eu queria para o ladrão, se queria que o condenassem a cinco anos de prisão, que fosse deportado... Insistiam que eu podia escolher a pena. Eu dizia que queria que aparecessem as minhas coisas. Não queria pôr-me no lugar da Justiça", vincou.