Jornalista desportivo Grant Wahl morreu enquanto cobria o Países Baixos-Argentina

Grant Wahl faleceu aos 48 anos.

O jornalista desportivo Grant Wahl, um dos principais jornalistas de futebol dos Estados Unidos, morreu na sexta-feira aos 48 anos enquanto cobria o Campeonato do Mundo do Catar 2022.

Os meios de comunicação social norte-americanos relataram que Wahl desmaiou durante a cobertura do jogo dos quartos de final entre Argentina e Países Baixos.

A causa específica da sua morte não é conhecida neste momento.

"Toda a família do futebol americano está de coração partido por saber que perdemos Grant Wahl", disse a Federação de Futebol dos EUA (USSF).

"Os fãs do futebol e do jornalismo de alta qualidade sabiam que podíamos sempre contar com o Grant para fornecer histórias perspicazes e divertidas sobre o nosso desporto e os seus grandes jogadores", acrescentou.

Na sua conta no Twitter, onde tinha mais de 850 000 seguidores, o respeitado e influente jornalista de futebol publicou mensagens ao vivo durante toda a sexta-feira sobre o que estava a acontecer tanto no jogo Argentina-Países Baixos como no anterior jogo Brasil-Croácia.

No seu blogue, Wahl explicou na segunda-feira passada que tinha tido alguns problemas de saúde nos últimos dias e recebeu tratamento no Catar para o que parecia ser bronquite.

"O meu corpo finalmente cedeu. Três semanas de pouco sono, stress elevado e muito trabalho podem fazer isto", disse ele, contando que o que parecia ser "uma constipação" se transformou em algo "mais severo" na noite da partida dos oitavos de final dos Estados Unidos-Países Baixos.