Jorge Jesus aponta as "quatro melhores equipas" do Mundial'2022

Para o treinador do Fenerbahçe, Portugal, Brasil, França e Espanha são os favoritos a conquistar o Mundial'2022.

Em conferência de imprensa após um jogo de preparação com o Rayo Vallecano, em que o Fenerbahçe venceu por 3-1, Jorge Jesus, treinador da equipa turca, foi questionado sobre o Mundial'2022 e considerou que Portugal, Brasil, França e Espanha são os favoritos à conquista da prova.

"Portugal, Brasil, França e Espanha são as quatro melhores equipas do campeonato. Uma delas deve ganhar o Mundial. Depois vem a Argentina, a Inglaterra... mas não com a mesma qualidade destas quatro. O Mundial é um torneio de seis jogos, portanto muita coisa pode acontecer. Mas, até ao momento, estas quatro são as equipas que demonstraram mais qualidade", referiu o técnico português.