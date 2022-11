Jogadores do Irão temem represálias e inteligência israelita fala em possível ataque

Presidente do conselho da cidade de Teerão disse que no país "nunca permitirá que ninguém insulte o hino"

Os jogadores do Irão estiveram em silêncio durante o hino, no jogo de estreia no Mundial contra a Inglaterra, e agora, segundo vários meios, os próprios jogadores temem represálias do seu governo. Para agravar a questão em torno da seleção do Irão, os serviços de inteligência de Israel avisaram a comunidade internacional de um possível ataque do Irão ao Mundial do Catar, de forma a desviar a atenção dos protestos a favor dos direitos das mulheres naquele país após a morte de Mahsa Amini.

Mehdi Chamran, presidente do conselho da cidade de Teerão, disse que o país "nunca permitirá que ninguém insulte o hino". Uma declaração que deixou os jogadores que ficaram em silêncio em alerta.

E desde Israel, o chefe dos serviços de inteligência, Aharon Haliva, deu conta da possibilidade de um ataque de Teerão contra o Mundial no Catar para desviar atenções e gerar instabilidade na região.

Segundo Haliva, à medida que cresce a contestação ao regime do Irão, este será "mais agressivo" na resposta. "Digo-lhes que os iranianos agora também estão a considerar atacar o Mundial no Catar. O Irão quer a instabilidade como algo constante, numa altura em que o mundo que os rodeia é estável e próspero. Há uma preocupação real no Irão de que os protestos ponham em risco o regime", afirmou.