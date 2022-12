Jogadores da Argentina sobrevoam Buenos Aires de helicóptero. Veja as imagens

Cancelada a parada de autocarro depois de dois adeptos se atirarem de uma ponte para cima dos jogadores, o cortejo mudou de planos

O comportamento irresponsável de dois adeptos argentinos levou à suspensão imediata da parada da seleção campeã do mundo, em autocarro, pelas ruas de Buenos Aires, mas o cortejo prosseguiu de uma forma pouco habitual: de helicóptero.

Os jogadores deixaram o autocarro e entraram em vários helicópteros, que sobrevoam a capital da Argentina, para celebrar com os adeptos a conquista do Mundial do Catar.

#UPDATE Argentina's presidency said that the World Cup winning-team had been forced to abandon their open-top bus parade around Buenos Aires due to massive crowds and have instead embarked on a helicopter tour of the capital. pic.twitter.com/2qp8SilrjY - AFP News Agency (@AFP) December 20, 2022

#Ahora Los jugadores de la @Argentina abandonaron el micro y se subieron a un helicóptero. No pueden continuar el recorrido previsto. En @CasaRosada los esperan con escenario, dependerá de ellos ir hacia allí o directamente a Ezeiza / @afa pic.twitter.com/AoK7JMvzvk - Nayla Alvarez (@NaayAlvarez) December 20, 2022

Desde adentro del helicóptero pic.twitter.com/QHxl20bdeM - Mauro Albornoz (@Mau_Albornoz) December 20, 2022