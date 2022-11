Jogador do País de Gales acabou jogo em lágrimas devido à morte do avô

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Neco Williams viveu um dia intenso por motivos distintos. Foi titular no Mundial'2022 pelo País de Gales e perdeu o avô.

No final do Estados Unidos da América-País de Gales, de segunda-feira, Neco Williams não segurou as lágrimas, tendo sido confortado pelos companheiros de equipa e pela equipa técnica. E hoje, o lateral-direito de 21 anos revelou que tal aconteceu porque o avô faleceu.

"Ontem tive notícias duras que tive de enfrentar. Ouvi a minha mãe dizer-me que o meu avô tinha morrido na noite anterior. Chorei o dia todo e fui titular num jogo do Mundial, que foi muito duro. Vou superar isto com a ajuda da minha família e dos meus companheiros", esclareceu o jogador do Nottingham Forest, numa publicação nas redes sociais.

O duelo da primeira jornada da fase de grupos do Mundial'2022, entre EUA e País de Gales, terminou empatado 1-1.