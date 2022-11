Jogador do Irão emociona-se: "Golo é para o meu povo que está a sofrer"

Ramin Rezaeian apontou o 2-0 contra o País de Gales e emocionou-se na entrevista rápida a seguir ao jogo

O Irão bateu o País de Gales por 2-0 e Ramin Rezaeian, autor do segundo tento após assistência do portista Mehdi Taremi, dedicou o seu golo ao seu povo que vive momentos de instabilidade político-social e de sofrimento, com mortes, feridos e detidos em constantes manifestações a favor dos direitos das mulheres nos últimos dois meses.

"Estou aqui para dizer que este golo é uma oferta para o meu povo no Irão, especialmente os que estão a sofrer. Quero partilhar uma coisa que toda a gente no mundo deve saber, eles são os melhores, muito bons, bondosos, inteligentes, e estamos aqui para fazer o que podemos por eles. Se lhes pudermos fazer um pouco mais felizes é o que vamos tentar. Todos têm amor, adoramo-los", disse, emocionado, na entrevista rápida no final da partida.