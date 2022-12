Jogador de Marrocos provoca Espanha após eliminação do Mundial'2022

Sofyan Amrabat publicou duas montagens claramente provocativas em relação à seleção espanhola, que disse adeus ao Mundial'2022 após perder com Marrocos no desempate por penáltis, nos oitavos de final.

Marrocos eliminou na terça-feira a Espanha nos oitavos de final do Mundial'2022, após vitória no desempate por grandes penalidades (0-0 ao fim de 120 minutos).

Depois da inédita passagem da nação aos quartos, Sofyan Amrabat "colocou sal na ferida" espanhola, partilhando na conta de Instagram duas imagens claramente provocativas e que dão a entender que colocou Gavi, Pedri e Sergio Busquets no bolso.

Marrocos vai defrontar Portugal no sábado (15h00), em jogo dos quartos de final do Mundial'2022. Caso a Seleção Nacional vença, irá encontrar nas meias o vencedor do jogo entre Inglaterra e França, que será disputado quatro horas depois (19h00).

Ora veja: