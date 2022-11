Jogador da Arábia Saudita falha o resto do Mundial'2022 após choque violento

Saudita Yasser Al-Shahrani será operado hoje e falha resto da prova.

O futebolista saudita Yasser Al-Shahrani vai ser operado esta quarta-feira e falha o resto do Mundial do Catar, um dia depois do violento choque protagonizado com o seu guarda-redes no triunfo por 2-1 sobre a Argentina.

O defesa foi "transferido para o Hospital da Guarda Nacional e será operado nas próximas horas, de acordo com o tratamento decidido pela equipa médica", informou a seleção saudita no Twitter.

O lance aparatoso aconteceu já nos descontos do segundo tempo quando o guarda-redes Mohammed Al-Owais acertou com o joelho no rosto de Al-Shahrani, que caiu inanimado na sequência de lesões "na cabeça, tórax e abdómen".

A partida esteve parada por vários minutos, com o atleta a ser retirado em maca já após recuperar os sentidos e fazer sinal com os polegares, dando conta de que estaria bem.

"Gostaria de tranquilizá-los, estou bem. Rezem por mim e parabéns pela vitória", disse Al-Shahrani num vídeo feito na cama do hospital, publicado nas redes sociais.

A Arábia Saudita protagonizou a primeira grande surpresa no Mundial ao vencer a Argentina, que não perdia há 36 jogos, por 2-1, com Saleh Al Shehri, aos 48, e Salem Al Dawsari, aos 53, a selaram a reviravolta após o golo, de penálti, de Lionel Messi, aos 10 minutos.

Os sauditas voltam a jogar sábado, defrontando no Grupo C a Polónia, que na estreia empatou 0-0 como o México.