Joga no Rio Ave e dá dica a Portugal: cinco jogadores do Gana a ter em atenção

Empatar com Portugal "é um bom resultado", diz Boateng, avançado ganês do Rio Ave.

A 25 de março de 2021, Emmannuel Boateng fez, em Joanesburgo, contra a África do Sul, o sétimo jogo pelo Gana, seleção pela qual já marcou um golo. Na altura, o selecionador era Charles Akonnor, mas agora com Otto Ado à frente do primeiro adversário de Portugal no Mundial, o atacante do Rio Ave não teve a oportunidade de concretizar um sonho.

"Estava à espera de ser chamado, não aconteceu como queria, mas isso é futebol. Teria sido um sonho realizado jogar no campeonato do Mundo", contou, a O JOGO, o avançado que fez quatro golos em dez jogos esta época pelo conjunto de Luís Freire. "Temos uma boa equipa, o que é sempre o mais importante, mas destacaria jogadores como Thomas Partey, os irmãos Ayew, Mohammed Kudus e Salisu Mohammed", revelou.

Sem citar nomes dos jogadores que melhor defendem e atacam na Seleção Nacional, Boateng sublinhou que "todos os estilos combinam com o Gana", mas "é mais uma equipa com agressividade, paciência e corrida". "O melhor a fazer primeiro é defender muito bem como equipa e estar muito compacta. A jogar com um adversário como Portugal haverá mais ataques deles. Só precisamos de defender bem e aproveitar as nossas oportunidades", analisou, adiantando que "empatar o primeiro jogo é melhor do que perder, e empatar com Portugal será um bom resultado."

E, a rematar, um desejo: "Não diria que é um sonho vencer Portugal. Tem uma equipa forte assim como o Gana, que tem equipa para vencer se tiver um bom dia", finalizou.