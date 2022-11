João Paulo Correia sonha com título de Portugal no Campeonato do Mundo

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto admitiu hoje "sonhar com o título mundial" de Portugal no Mundial de 2022, que arranca no domingo.

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto admitiu esta quinta-feira "sonhar com o título mundial" de futebol, horas antes de a Seleção Nacional defrontar a Nigéria, no último jogo particular antes do Campeonato do Mundo de 2022.

"Como adepto de futebol, e como português, olhando para a qualidade da nossa seleção, sonho com o título mundial", assumiu João Paulo Coreia, no centro de estágios de Rio Maior, depois de visitar estas instalações e a Escola Superior de Desporto da cidade ribatejana.

O governante reiterou a confiança demonstrada na passada sexta-feira, Cimeira dos Presidentes, organizada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), no Porto, quando já tinha partilhado esta ambição.

"Também sonho com o título mundial. Temos uma seleção com muita qualidade, com provas dadas, e com jogadores que atuam em clubes do topo. Como português e amante de futebol acredito que Portugal pode ser campeão do mundo", disse, na altura, João Paulo Correia.

Portugal vai defrontar hoje a Nigéria, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a partir das 18h45, no último jogo de preparação para o 22.º Campeonato do Mundo, que vai ser disputado entre domingo e 18 de dezembro, no Catar.

A equipa das Quinas vai estrear-se na competição frente ao Gana, na próxima quinta-feira, antes de defrontar o Uruguai, em 28 novembro, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 2 de dezembro, para o Grupo H do Mundial'2022.

João Paulo Coreia integrou a sua visita às instalações riomaiorenses num roteiro de proximidade e contacto com a oferta desportiva do país.

Com o Centro de Alto Rendimento de Natação, "um dos maiores" dos 14 do país, e a Escola Superior de Desporto, "Rio Maior acaba por ser uma cidade desportiva, com reconhecimento nacional e internacional".

"Como secretário de Estado do Desporto procuro ir ao encontro das infraestruturas desportivas que o país oferece, conhecendo-as, falando com os seus responsáveis, articulando e coordenando as políticas desportivas, para que o desporto continue a crescer em termos de resultados. Um dos grandes objetivos da legislatura é continuar a afirmar o desporto português na cena internacional", concluiu.