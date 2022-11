João Félix brinca com Giménez após duelos intensos: "Não gostei tanto de te ver..."

João Félix reencontrou o antigo companheiro de equipa Luis Suárez e mediu forças com Giménez, com quem partilha balneário no Atlético de Madrid.

João Félix defrontou dois adversários com quem tem uma ligação forte por via do Atlético de Madrid. Luis Suárez foi companheiro de equipa do português nos colchoneros e José María Giménez ainda o é. Nas redes sociais, o avançado ex-Benfica deixou palavras de carinho a Suárez, que deixou no Nacional, do Uruguai, e brincou com o defesa-central.

"Que bom ver-te, Luis Suárez", escreveu na rede social Instagram. "A ti já não gostei tanto de te ver, José María Giménez", apontou, alundindo aos vários e intensos duelos que travou com o uruguaio.

Portugal bateu o Uruguai por 2-0 e Félix e Giménez foram titulares. Suárez entrou na segunda parte.