Japão vai defrontar Croácia com mentalidade de samurai: "Queremos lutar como eles"

Declarações de Yuto Nagatoma, veterano defesa do Japão, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Croácia, na segunda-feira (15h00), a contar para os oitavos de final do Mundial'2022.

Espírito no balneário japonês: "Antes da nossa partida contra a Alemanha [vitória por 2-1], dissemos uns aos outros: 'Coragem!' Todos os jogadores mostram este espírito. O ambiente no balneário está bom, penso que somos uma das equipas mais unidas deste torneio. Estamos completamente motivados".

Comparação com os antigos samurais: "Eles tentavam melhorar sempre a técnica, mas se tivessem medo antes de uma batalha, não eram capazes de executá-la. Acontece o mesmo no futebol. Se viermos com medo, não vamos ser capazes de montar o nosso jogo. Temos de jogar com coragem. Falo muitas vezes nos samurais, são muito famosos. Queremos lutar como eles".

Evolução desde o último Mundial: "A derrota contra a Bélgica [nos oitavos de final do Mundial'2018] esteve sempre presente na minha cabeça. Os últimos quatro anos não foram fáceis, mas temos crescido mental e fisicamente desde 2018. A equipa deste ano é a mais forte da história do futebol japonês. Queremos vencer a Croácia. A nível individual, os jogadores ficaram melhores. Não importa quem é titular ou quem joga, temos uma boa equipa e foi isso que mudou desde o último Mundial".