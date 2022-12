"Japão? Sofremos com o pânico de podermos ser eliminados, não vou mentir"

Declarações de Rodri, médio defensivo (tem sido utilizado a central) da Espanha, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com Marrocos, na terça-feira (15h00), a contar para os oitavos de final do Mundial'2022.

Derrota com o Japão: "Estamos totalmente recuperados. Foi um jogo muito intenso e que nos escapou nos últimos dez minutos. Sofremos com o pânico de podermos ser eliminados, não vou mentir. Foi um dia de reflexão e uma chamada de atenção que nos fez muito bem".

Marrocos: "Ainda não os analisámos. Penso que são uma equipa muito boa, acabaram a fase de grupos em primeiro lugar e eliminaram a Bélgica. Vai ser um jogo muito difícil e equilibrado. Vamos ter de estar num dos nossos bons dias. É uma das grandes equipas de África e tem grandes nomes".

O que Luis Enrique disse após a derrota? "Já não interessa, o momento passou. Agora começa uma nova competição. Não assim tantas coisas para melhorar em relação ao outro dia, tivemos apenas dez minutos de colapso. Já tínhamos sido avisados e assumimos a responsabilidade. Temos treinado de forma alegre".

Risco de sair a jogar a partir de trás: "Os jogadores aprendem com os erros. Vamos tentar não repeti-los, mas não podemos mudar a nossa forma de jogar por causa de erros. Eles [Japão] foram intensos na pressão e nós falhámos nalgumas ações, que entretanto corrigimos. Sabemos que os detalhes vão fazer a diferença, mas este é o nosso jogo. No outro dia não tivemos motivos para celebrar, mas no dia seguinte voltámos com a mentalidade de que tudo iria correr melhor".