Cruzamento do lado direito do ataque, por Lovren, e cabeceamento do ala a sair bem colocado e sem hipóteses

Perišić diz presente e volta a pôr a Croácia em jogo ⁰



⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Sagres #Japao #Croacia pic.twitter.com/NCwZooNZyH - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) December 5, 2022