Botas do argentino são idênticas às que utilizou no Mundial'2006.

O portal especializado em camisolas de futebol e equipamentos Footy Headlines divulgou uma fotografia daqueles que serão as chuteiras que Lionel Messi irá utilizar no Mundial'2022 - as "Messi 2022 World Cup Speedportal".

As botas do avançado do PSG são inspiradas naqueles que o astro utilizou no Mundial'2006.

A comparação com as Adidas F30 boots, do Mundial de 2006: