Horário era pouco convidativo, mas não faltou festa no golo de Leckie, que ditou o triunfo (1-0) perante a Dinamarca, esta quarta-feira, e o consequente apuramento australiano para os oitavos de final do Mundial'2022. Já era madrugada alta naquela país da Oceânia.

The scenes in Australia when they scored.



It's 3.30am over there.



@TheRealALMpic.twitter.com/BEeUByrXEy - Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 30, 2022

Leia também Mundial 2022 Selecionador dos Estados Unidos pede desculpa ao Irão A supressão do símbolo de Alá da bandeira do Irão numa publicação do Instagram motivou uma queixa do país à FIFA contra a federação de futebol dos Estados Unidos.