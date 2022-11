Irão de Taremi e Queiroz pelo caminho. Inglaterra e Estados Unidos nos oitavos

Inglaterra, como primeiro classificado, e Estados Unidos são as equipas do grupo B apuradas para os oitavos de final do Mundial'2022

Inglaterra e Estados Unidos, primeiro e segundo classificados do grupo B, qualificaram-se esta terça-feira para os oitavos de final do Mundial'2022, juntando-se, para já, a Portugal, França, Brasil, Países Baixos e Senegal.

Esta noite, o Irão - com Taremi, do FC Porto; e do selecionador Carlos Queiroz - perdeu, por 1-0, com os Estados Unidos. Um ponto teria bastado à seleção iraniana. A Inglaterra confirmou a vitória no grupo batendo o País de Gales, por 3-0.

Nos oitavos de final, a Inglaterra vai defrontar o Senegal, enquanto os Países Baixos defrontam os Estados Unidos.