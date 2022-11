Irão, de Queiroz e Taremi, perde com a Tunísia antes do Mundial'2022

Num jogo particular disputado em Doha, no Catar, a Tunísia bateu o Irão por 2-0.

O Irão, treinador pelo português Carlos Queiroz, perdeu, esta quarta-feira, com a Tunísia, por 2-0, num jogo particular disputado em Dohar, no Catar, à porta fechada. Naim Sliti e Ali Abdi marcaram os golos dos tunisinos.

Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, jogou 45 minutos pelos iranianos.

Este foi o último jogo das duas seleções antes do início do Mundial'2022. A Tunísia defronta Dinamarca, Austrália e França na fase de grupos, o Irão mede forças com Inglaterra, País de Gales e Estados Unidos da América.